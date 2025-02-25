Злоумышленники подменивают QR-коды на официальных информационных табличках или просто размещают фальшивые объявления в общественных местах.

Об этом граждан предупреждает Киберполиция Украины.

Сканируя такие коды, пользователи попадают на поддельные сайты, имитирующие реальные онлайн-сервисы. В результате преступники могут получить доступ к личной информации и похитить средства с банковского счёта своей жертвы.

Случаи подобного мошенничества наиболее часто происходят в местах, где люди массово используют QR-коды для осуществления быстрых оплат: на парковке, при оплате услуг общественного транспорта, у входа на мероприятия или в объявлениях благотворительных взносов.

Визуально отличить качественно поддельный QR-код от настоящего очень сложно, поэтому киберполиция советует всегда проверять адрес посещаемого сайта перед вводом в его поля любых конфиденциальных данных.

Напомним, в последнее время мошенники рассылают украинцам сообщения от имени ТЦК, чтобы похитить личные данные.

Ранее в Украине широкую известность получила схема мошенничества с оформлением "Вовиной тысячи".