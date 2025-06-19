Произошла самая большая утечка данных в истории - раскрыты почти 16 миллиардов учетных данных для входа, включая пароли.

Об этом сообщает Forbes.

Скомпроментированные данные открывают доступ "практически ко всем возможным онлайн-сервисам, от Apple, Facebook и Google до GitHub, Telegram и различных государственных служб".

По словам Вилиуса Петкаускаса из Cybernews, которое занимается расследованием этой утечки еще с начала года, было обнаружено "30 утечек данных, содержащих от десятков миллионов до более 3,5 миллиарда записей каждая".

"Это не просто утечка - это план для массовой эксплуатации", - заявили исследователи.

Эти учетные данные - отправная точка для фишинговых атак и захвата аккаунтов.

"Это не просто старые нарушения, которые перерабатываются, это свежие, масштабные разведданные, которые можно использовать в качестве оружия", - предупреждают исследователи.

Google призывает всех поменять свои пароли.

Ранее Forbes сообщал, что хакеры массово атакуют электронную почту, чтобы узнать пароли Google.

Напомним, в марте в сеть слили личные данные и пароли руководства США, которое участвовало в обнародованной переписке в чате Signal, куда случайно добавили журналиста Джеффри Голдберга.