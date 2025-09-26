Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о продлении до марта 2026 года специального статуса и помощи для украинских беженцев, а также о прекращении выплат пособий для неработающих иностранцев.

В свою очередь глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что Навроцкий в последний раз подписал закон о специальной помощи для украинцев.

Слова Богуцкого приводит агентство РАР.

"Предыдущими вето президент Республики Польша заставил правительство, премьер-министра Дональда Туска, работать и предлагать решения, которые были не идеальными, но определённо лучшими. В случае с украинским законопроектом он заставил ограничить льготы для граждан Украины, особенно тех, кто не работает в Республике Польша", – заявил Богуцкий.

Он сказал, что решения, предусмотренные этим законом, "фактически являются концом туризма из Украины за счет польских налогоплательщиков".

"В законе перечислены конкретные льготы, которые не будут доступны гражданам Украины, не работающим в Польше, например, когда речь идет о реабилитации, программах по борьбе с наркотиками, программах здравоохранения, вопросах, связанных с приобретением рецептурных препаратов и многих, многих других льготах, включая лечение катаракты и стоматологические услуги", - перечислил Богуцкий.

Он заявил, что сегодня президент Кароль Навроцкий в последний раз подписал закон о предоставлении особой помощи гражданам Украины.

"Это последний законопроект, подписанный президентом в рамках этой формулы помощи, специальной помощи, потому что сегодня нет никаких оснований и причин продолжать подобные действия. Президент не подпишет ни один другой законопроект по этому вопросу. Мы должны перейти к нормальным условиям, то есть относиться к гражданам Украины, проживающим на территории Республики Польша, так же, как и ко всем остальным иностранцам", – сказал Богуцкий.

Как он заявил, "президент Республики Польша не позволит шантажировать себя и не позволит шантажировать поляков".

Напомним, со вступлением в силу закона, подписанного Навроцким, помощь "800+" на детей будут получать только работающие украинцы.

Тем временем Киев хочет создать систему социальной поддержки для украинских беженцев, которые вернутся из Польши.