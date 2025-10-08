Депутаты обеих палат парламента Швейцарии приняли решение с 1 ноября предоставлять защитный статус S только тем гражданам Украины, которые в последнее время проживали в регионах, охваченных боевыми действиями. Этот статус дает право на пребывание в стране и получение государственной помощи.

Об этом сообщает телерадиокомпания SRF.

С ноября при предоставлении временной защиты украинским беженцам будут проводить различия "между регионами, куда возвращение считается приемлемым или неприемлемым". Приемлемым будет считаться возвращение украинских беженцев в Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области. На лиц, уже имеющих статус защиты S в Швейцарии, а также членов их семей, еще находящихся в Украине, новые ограничения распространяться не будут.

Кроме того, лица со статусом защиты S смогут проводить в Украине не больше 15 дней в полугодие, а не в квартал, как это было до сих пор.

Федеральный совет (правительство) Швейцарии также решил не отменять действие статуса защиты S до 4 марта 2027 года. Однако швейцарские власти оставляют за собой право пересмотреть решение, если ситуация в Украине стабилизируется.

О планах властей Швейцарии принимать украинских беженцев только из тех регионов, где идут боевые действия, стало известно еще в июне.

Ранее подобную меру утвердили в Норвегии.