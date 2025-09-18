Несмотря на то, что в одобренном Советом ЕС плане по отмене программы приема украинских беженцев не указаны конкретные сроки старта этого процесса (сейчас программа действует до 4 марта 2027 года), однако один вывод можно уже сделать.



Он заключается в следующем: Евросоюз с большой долей вероятности не будет продлевать программу временной защиты после марта 2027 года, если до этого времени война в Украине завершится.



Вероятность досрочной отмены (то есть, до марта 2027 года), если война закончится раньше, не выглядит высокой (хотя, конечно, исключать ничего нельзя). Но то, что статус не будут продлевать после марта 2027 года (если к тому времени завершатся боевые действия) вполне вероятно.



Таким образом, у украинцев, которые намерены остаться в Европе, есть время, чтобы определиться каким образом они это будут делать.



В рекомендациях Совета ЕС говорится (хотя и довольно размыто), что украинцы могут перейти на новый статус проживания в Евросоюзе, связанный с работой, учебой или семейным положением.



То есть, можно предположить, что украинцы, после завершения действия нынешней программы защиты, смогут претендовать на легальный статус в ЕС, если:



- имеют легальную работу. В таком случае они могут перейти на статус, который дает право на трудовую деятельность. Однако пока неизвестен конкретный механизм как данный переход должен технически осуществляться. И для всех ли профессий будет такая возможность или же только для определенного перечня.



- учатся в одном из европейских ВУЗов,



- имеют членов семьи, которые являются гражданами стран ЕС или же имеют вид на жительство.



Кроме того, в большинстве стран ЕС можно претендовать на вид на жительство после 5 лет проживания. То есть, такое право к марту 2027 года появится у тех украинцев, которые выехали и получили временную защиту в первый месяц полномасштабной войны.



Наверняка проблематично будет продлить свое пребывание в ЕС украинцам, которые не имеют работу, получают социальные пособия и еще не прожили в Европе 5 лет.