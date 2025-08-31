В 2026 году безработным украинцам, получающим пособия в Германии, планируют ужесточить санкции за отказ от трудоустройства.

Об этом сообщает Bild.

По информации издания, за пропуск обязательных встреч в центрах занятости выплаты будут снижать на 30% вместо нынешних 10%, а повторный отказ от работы может привести к полному лишению пособия.

Само пособие Bürgergeld, которое получают и безработные украинцы, в 2026 году повышаться не будет (в отличие от прошлых лет). Для этого вводится так называемая нулевая индексация, при которой сумма останется на уровне 2025 года: 563 евро в месяц для одиноких взрослых и от 357 до 471 евро для детей.

В минтруда ФРГ подчкркнули, что решение связано с падением инфляции: после увеличения выплат в 2024 году их уровень сочли завышенным. При этом сократить размер пособия закон не позволяет, поэтому корректировка произойдет в течение определенного периода без повышения.

Издание пишет, что правительство планирует утвердить решение 10 сентября, согласия Бундестага не требуется.

Отметим, что в запланированных изменениях речь идёт обо всех получателях Bürgergeld - включая и самих немцев.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия тратит слишком много средств на поддержку уязвимых слоёв населения.

При этом он констатировал неспособность немецкой экономики обеспечивать социальное государство.

"Социальное государство в нынешнем виде больше невозможно финансировать из того, что мы можем себе позволить экономически", – сказал глава правительства.