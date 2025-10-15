Правительство Латвии планирует сокращение помощи украинским беженцам.

Это происходит из-за падения расходов по этой статье с 65 миллионов евро до 40 в следующем году, пишет портал Delfi.

Отменяются следующие виды помощи: одноразовое пособие для начала трудовой деятельности и самозанятости, освобождение от пациентского взноса при получении медицинских услуг, компенсация расходов на регистрацию животных и соблюдение санитарных требований, а также бесплатный проезд в общественном транспорте (при этом останутся льготы на проезд по субсидируемым региональным маршрутам, как и у граждан Латвии).

Эти поправки в закон должны быть еще одобрены парламентом.

Как пишет портал Delfi, ежемесячно статус временной защиты в стране получают около 500–600 украинцев.

Недавно мы сообщали, что Польша отменила помощь для неработающих украинцев.

В свою очередь и Германия упростила сокращение выплат по программе Bürgergeld.

Ранее в Еврокомиссии предупредили власти Украины о том, что после марта 2027 года Евросоюз свернет программу поддержки украинских беженцев.

