В Германии отменят базовое пособие для безработных Bürgergeld (в переводе "гражданское пособие") тем лицам, кто три раза пропустил поход в центр занятости. Много беженцев из Украины в ФРГ получают такие выплаты.

О новых условиях получения пособия сообщает Deutsche Welle.

Об ужесточении правил получения Bürgergeld объявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, руководство блока консервативных партий ХДС/ХСС и левоцентристской СДПГ достигло соглашения о выплатах на заседании коалиционного комитета.

Теперь любому получателю пособия, пропустившему один прием в центре занятости, ежемесячный платеж сократят на 30%. Если гражданин не явится на второй прием, из пособия вычтут ещё 30%. При пропуске третьей встречи выплата пособия будет полностью прекращена.



Лица, не явившиеся в центр занятости и в следующем месяце, лишатся всех выплат, включая помощь с жильем.

Кроме того, пособие переименовали: сейчас оно называется уже "новое базовое обеспечение".

"Мы ужесточаем санкции до предела, допустимого с точки зрения конституционного права", - прокомментировала изменния министр труда Бербель Бас.

Сейчас размер Bürgergeld составляет 563 евро в месяц.

О том, что власти ФРГ хотят ужесточить правила получения Bürgergeld, СМИ писали в самом конце лета.

Правая "Альтернатива для Германии" вообще призывает отменить выплату Bürgergeld для украинских беженцев.