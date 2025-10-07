Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в ближайшие годы доходы немцев будут снижаться. Также в стране могут провести пенсионную реформу.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ARD.

"Наше население будет вынуждено направлять больше дохода на пенсию, здравоохранение и уход. И это должно происходить справедливо", — сказал канцлер.

По его словам, причина ухудшения социальных стандартов в старении общества и росте расходов на социальные программы. Уже сейчас дефицит в системе здравоохранения составляет миллиарды евро. В 2026 году ожидается новая дыра в размере не менее четырех миллиардов евро. Власти обсуждают увеличение взносов и даже частичную отмену льгот.

Мерц предложил пересмотреть пенсионную систему, установив вместо фиксированного возраста выхода на пенсию в 67 лет определенный срок трудового стажа.

"Тот, кто начал работать в 17 и трудился 50 лет, не должен выходить на пенсию в тот же срок, что и человек, начавший карьеру в 30", - считает Мерц.

При этом он настаивает на введении обязательной частной накопительной пенсии и обещает работающим пенсионерам до 2000 евро льгот в месяц без налогов.

В конце августа немецкий канцлер констатировал неспособность немецкой экономики оплачивать социальное государство.

А неделю назад бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Европа обязана финансировать оборону Украины, даже если ей самой не будет хватать на поддержание социальных стандартов в области образования и здравоохранения.