Канцлер Германии Фридрих Мерц призывает немцев либо принять жесткие реформы, либо пережить экономический спад.

Слова чиновника передает Bloomberg.

"Наша страна находится в середине важного, возможно, решающего этапа своей современной истории. Многое должно измениться, чтобы остаться на прежнем хорошем уровне или даже улучшиться, - сказал Мерц в речи в Саарбрюккене, посвященной 35-летию воссоединения Германии.

Призыв Мерца отражает опасение, что некогда мощная бизнес-модель ФРГ разрушается, а высокие цены на энергоносители, дешевые китайские электромобили и растущие расходы на оборону наносят удар по промышленности страны, отмечает Bloomberg.

На мероприятии присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон и согласился с немецким коллегой. Он заявил о "дегенерации демократии" и призвал европейцев принять сложные экономические, технологические и связанные с безопасностью изменения.

Напомним, Мерц уже заявлял, что Германия "живет не по средствам" и ФРГ необходимо сократить пособия (в том числе для беженцев из Украины) ради сохранения и развития промышленности.

Ранее канцлер констатировал неспособность немецкой экономики обеспечивать социальное государство.

"Социальное государство в нынешнем виде больше невозможно финансировать из того, что мы можем себе позволить экономически", – сказал глава правительства Германии.