В Германии значительно снизят выплаты для украинцев.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Ко всем украинцам, которые приехали в Германию после 1 апреля 2025 года, будут относиться как к искателям убежища, и они будут получать 180 евро.

Об этом, как сообщается, договорились министр внутренних дел Александр Добриндт и министр социальных дел Бербель Бас.

В настоящее время в Германии проживает 1,1 млн украинцев. Они получают 563 евро в месяц в качестве базовой поддержки (для одиноких людей). Государство также покрывает расходы на аренду жилья, отопление и т. д. Просители убежища, в свою очередь, получают около 180 евро, плюс расходы на проживание и т. д.

Напомним, по данным опросов, большинство граждан Германии считают, что украинские беженцы не должны больше получать денежное пособие Bürgergeld.

Ранее сообщалось, что в Берлине до конца года закроют крупнейший центр для украинских беженцев.

