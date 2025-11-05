Более половины украинских беженцев в Германии нашли работу.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle со ссылкой на Федеральный институт демографических исследований (BiB).

Среди украинцев 20-64 лет, приехавших в Германию в феврале - мае 2022 года, уровень занятости летом 2025 года составил 51% - 50% среди женщин и 57% среди мужчин.

Сообщается, что за три года уровень занятости вырос более чем в 3 раза. Украинцы быстрее находят работу, чем беженцы из других стран.

Также украинские дети и подростки добились больших успехов в изучении немецкого языка - почти половина из них уже хорошо или очень хорошо владеют немецким. Это значительно превышает показатели их родителей.

Ранее мы писали, что в Германии украинцам отказывают в работе по надуманным причинам, но при этом требуют трудоустраиваться.

Напомним, Киев предупредили, что после марта 2027 года Евросоюз свернёт программы поддержки украинских беженцев.

