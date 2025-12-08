Евросоюз хочет рассматривать заявления соискателей убежища и отклонять их прямо на своих границах.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

По информации издания, министры внутренних дел стран - членов ЕС на встрече в Брюсселе договорились усилить давление на соискателей убежища с отклонёнными заявками, чтобы сделать депортации более эффективными.

Теперь люди без права на пребывание в какой-либо стране ЕС должны будут получать новые обязательства, а при недостаточном сотрудничестве с властями им могут сократить социальные выплаты.



С лета 2026 года планируется отклонять заявления о предоставлении убежища прямо на границе. Для этого страны будут проводить ускоренные процедуры рассмотрения заявлений и разворачивать людей прямо на внешних границах ЕС, если их заявление, по всей вероятности, не будет удовлетворено.

Просители убежища, которые не могут вернуться в свою страну происхождения, должны будут иметь возможность отправиться в центры возвращения в третьи страны. Так, например, существует нидерландская инициатива по созданию такого центра в Уганде.

Напомним, тысячи украинских беженцев могут быть депортированы из Израиля уже к концу года из-за истечения в этом месяце статуса групповой защиты для граждан Украины, действующего с 2022 года и дающего право жить и работать в стране.

Также проживающих в Великобритании украинцев могут вернуть на родину, если страну признают безопасной.

