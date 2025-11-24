Депортированных из США украинских мужчин в Украине сразу встречает ТЦК.

Об этом сообщает украинка, чей муж в США был арестован иммиграционной полицией ICE.

По ее словам, в настоящее время он находится в их тюрьме в ожидании депортации.

Она узнала о мобилизации депортированных из чатов украинцев, которые уже с этим столкнулись.

Девушка рассказывает, что многие депортированные, как и ее муж, работали в США и платили налоги, а не жили на пособие.

При этом отмечается, что людям не дают возможности уехать самостоятельно, собрав вещи и выбрав страну для переезда.

Недавно мы писали о том, что из Соединенных Штатов Америки депортировали 50 граждан Украины. Их выслали прямо в Украину транзитом через Польшу.

В октябре же президент США Дональд Трамп развернул в Чикаго подразделения Нацгвардии Техаса для борьбы с нелегалами, несмотря на протесты местных властей.

