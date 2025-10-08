Президент США Дональд Трамп развернул в Чикаго подразделения Нацгвардии Техаса для борьбы с преступностью, несмотря на протесты местных властей.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Директор ФБР Кэш Патель заявил, что в городе действуют 110 тысяч членов банд.

"Когда я был там сегодня... Мы узнали, что на улицах Чикаго орудуют 110 тысяч членов банд. Все верно. Вы меня правильно поняли. Только в этом году у них было 1,2 тысяч случаев стрельбы и 360 убийств", – сказал он.

Сообщается, что отряды спецагентов в тактическом снаряжении вылавливают в Чикаго нелегалов, вытаскивают их из автомобилей и заталкивают в автобусы для дальнейшей депортации.

Напомним, летом Трамп направил подразделения Национальной гвардии в Лос-Анджелес, где шли протесты из-за готовящейся массовой депортации мигрантов.

Также мы писали, что Госдеп проверяет всех обладателей американских виз на нарушение миграционных правил.

