Ловля нелегалов. Трамп вывел на улицы Чикаго техасских гвардейцев, несмотря на протесты властей. Видео
Президент США Дональд Трамп развернул в Чикаго подразделения Нацгвардии Техаса для борьбы с преступностью, несмотря на протесты местных властей.
Об этом сообщает газета The New York Times.
Директор ФБР Кэш Патель заявил, что в городе действуют 110 тысяч членов банд.
"Когда я был там сегодня... Мы узнали, что на улицах Чикаго орудуют 110 тысяч членов банд. Все верно. Вы меня правильно поняли. Только в этом году у них было 1,2 тысяч случаев стрельбы и 360 убийств", – сказал он.
Сообщается, что отряды спецагентов в тактическом снаряжении вылавливают в Чикаго нелегалов, вытаскивают их из автомобилей и заталкивают в автобусы для дальнейшей депортации.
Напомним, летом Трамп направил подразделения Национальной гвардии в Лос-Анджелес, где шли протесты из-за готовящейся массовой депортации мигрантов.
Также мы писали, что Госдеп проверяет всех обладателей американских виз на нарушение миграционных правил.
