Польша депортировала в Украину несовершеннолетнего, которого на границе задержала Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает СБУ в Facebook.

СБУ подозревает 16-летнего юношу в работе на спецслужбы РФ. По версии следствия, находясь в ЕС, он искал в Украине исполнителей для терактов, преимущественно тоже подростков. Затем, как утверждает спецслужба, передавал данные исполнителей россиянам для инструктажа.

"Двое из завербованных им агентов – 15-летние жители Харькова, которые в декабре 2024 года совершили подрывы возле райотделов полиции в Слободском и Холодногорском районах города. Тогда девушка забрала из тайника самодельное взрывное устройство, а юноша самостоятельно изготовил еще одно СВУ и начинял его металлическими гайками. Затем они заложили взрывчатку в местах запланированных терактов. Тандем агентов задержали сразу после того, как российские спецслужбы дистанционно активировали спрятанные СВУ", - заявляет СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ квалифицировали преступления доставленного из ЕС молодого человека по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (соучастие в совершении террористических актов по предварительному сговору группы лиц).

Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Отметим, что это уже не первый случай того, как поляки, обходя процедуру экстрадиции (то есть выдачи через суд), депортируют граждан Украины.

