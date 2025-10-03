СБУ собрала доказательства, что подозреваемый убийца Парубия работал на Россию
Служба безопасности Украины заявляет, что собрала "безоговорочные" доказательства работы на РФ подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия.
Об это ведомство сообщило в своем теглеграм-канале.
По версии следствия, больше года назад Михаил Сцельников был завербован российскими спецслужбами, сначала передавал информацию о ВСУ и движении поездов с топливом.
После проверки готовности агента к выполнению "более сложного" задания, российская спецслужба поручила ему убить Андрея Парубия и профинансировала подготовку к этому преступлению.
Чтобы выполнить "заказ" РФ, злоумышленник следил за распорядком дня и маршрутами народного депутата. При этом, как установило следствие, он разрабатывал план побега за границу после совершения убийства.
Правоохранители предотвратили его попытку выезда и задержали фигуранта в Хмельницкой области, откуда он собирался незаконно покинуть Украину.
Ему сообщили о новом подозрении - в госизмене. В настоящее время Сцельников находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, сам злоумыленник заявлял, что убил Парубия, чтобы "отомстить украинской власти" за смерть сына под Бахмутом в 2023 году.
Подробно о Сцельникове мы писали в отдельном материале.