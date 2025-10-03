Служба безопасности Украины заявляет, что собрала "безоговорочные" доказательства работы на РФ подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Об это ведомство сообщило в своем теглеграм-канале.

По версии следствия, больше года назад Михаил Сцельников был завербован российскими спецслужбами, сначала передавал информацию о ВСУ и движении поездов с топливом.

После проверки готовности агента к выполнению "более сложного" задания, российская спецслужба поручила ему убить Андрея Парубия и профинансировала подготовку к этому преступлению.

Чтобы выполнить "заказ" РФ, злоумышленник следил за распорядком дня и маршрутами народного депутата. При этом, как установило следствие, он разрабатывал план побега за границу после совершения убийства.

Правоохранители предотвратили его попытку выезда и задержали фигуранта в Хмельницкой области, откуда он собирался незаконно покинуть Украину.

Ему сообщили о новом подозрении - в госизмене. В настоящее время Сцельников находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, сам злоумыленник заявлял, что убил Парубия, чтобы "отомстить украинской власти" за смерть сына под Бахмутом в 2023 году.

Подробно о Сцельникове мы писали в отдельном материале.