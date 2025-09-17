Власти Польши депортируют 21-летнего гражданина Украины, который запустил беспилотник над дворцом Бельведер в Варшаве - одной из резиденций президента страны. На родине его пока не призовут в армию, так как он не достиг 25-летнего возраста.

Об этом сообщает радиостанция RMF 24.

Прокуратура направила в польскую Пограничную службу ходатайство о выдворении молодого мужчины из страны. Последняя приняла решение о его депортации. Украинца доставят на пограничный переход, где он должен пересечь границу.

Молодому человеку предъявлены обвинения в нарушении закона об авиации. Также его оштрафовали на 4000 злотых (около 46 тысяч гривен). Кроме того, ему запретят въезд в Польшу и страны шенгенской зоны на пять лет.

17-летняя белоруска, также задержанная по делу о запуске дрона, проходила только как свидетель, её отпустили.

Доказательств шпионажа со стороны молодых людей следствие не нашло.

Как мы писали, летавший в Варшаве над зданиями правительства беспилотник сбили. Это произошло 15 сентября. В тот же день задержали девушку из Беларуси и молодого украинца, запустивших дрон.

Незадолго до этого, 10 сентября, в Польшу залетели российские дроны.