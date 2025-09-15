Над правительственными зданиями Польши нейтрализован беспилотник.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

"Служба государственной охраны нейтрализовала беспилотник, который летал над правительственными зданиями (улица Парковая) и дворцом Бельведер", - написал Туск.

По словам главы польского правительства, в этой связи задержаны двое граждан Беларуси. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

Напомним, 10 сентября российские дроны залетели в Польшу.

По данным немецкой газеты Bild, дроны РФ стоимостью в несколько тысяч долларов сбивали ракетами по 400 000 евро каждая. Их сбивали двумя истребителями F-35 с ракетами AIM-9 Sidewinder.

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что поражение силами армии Польши четырёх дронов из 19, залетевших на территорию страны в ночь на 10 сентября, "по украинским меркам было бы 100%-м успехом".

