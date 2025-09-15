Поражение силами армии Польши четырёх дронов из 19, залетевших на территорию страны в ночь на 10 сентября, "по украинским меркам было бы 100%-ным успехом".

Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в ходе краткого интервью прессе.

"Беспилотники не достигли целей, ущерб минимален, жертв нет. Если бы такое произошло в Украине, это было бы 100%-ным успехом", – сказал министр.

По словам дипломата, если бы в результате атаки погибли люди, реакция Варшавы оказалась "гораздо жёстче".

Сикорский подтвердил, что дроны были "не боевые", а направляя их на польскую территорию, Кремль мог проверять реакцию НАТО.

Напомним, по данным немецкой газеты Bild, дроны РФ стоимостью в несколько тысяч долларов сбивали ракетами по 400 000 евро каждая. Их сбивали двумя истребителями F-35 с ракетами AIM-9 Sidewinder. Цена дрона в сотни раз меньше, чем цена средства его уничтожения. При этом, по информации военных, сбить удалось лишь три БПЛА из 25, четвёртый, возможно, упал сам.

Ранее Сикорский призывал НАТО рассмотреть возможность перехватывать БпЛА над Украиной.

Также глава варшавской дипломатии заявлял, что служащие ВСУ будут обучать поляков борьбе с дронами на территории Польши.