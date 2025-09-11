Вчера истек срок действия указа президента РФ Владимира Путина, который продлевал пребывание в стране для отдельных категорий граждан Украины.

Указ касался тех граждан Украины, которые на момент подписания документа (март 2025 года) находились в России, а также на захваченных ею украинских территориях в нарушение сроков пребывания - то есть дольше 90 дней, отведенных законом для жителей стран с безвизовым въездом.

До вчерашнего дня - 10 сентября - такие граждане Украины должны были либо получить статус, позволяющий оставаться в России (гражданство РФ, вид на жительство, разрешение на работу, учебу и т.п.), либо уехать. В том числе из подконтрольных России районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Основная цель российской власти в этом вопросе - чтобы граждане Украины, проживающие на захваченных территориях на постоянной основе, определились, будут ли они принимать российское гражданство. Указ Путина, неоднократно продлевавшего пребывание в РФ украинцам, был направлен именно на них, поскольку переехавшие в Россию граждане Украины так или иначе давно легализовались. Как и большинство жителей "ЛДНР" в границах на 24 февраля 2022 года". К слову, организация Human Rights Watch весной приводила данные, по которым паспорт РФ получили 3,5 миллиона жителей Донецкой и Луганской областей. То есть в России и "ЛДНР" вряд ли осталось так уж много украинцев, не имеющих российского гражданства.

Другая ситуация сложилась с территориями в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях, которые были захвачены РФ относительно недавно, с 2022 года, хотя назначенные РФ "власти" этих регионов в разное время заявляли, что российское гражданство получила большая часть проживающего там сейчас населения. Скорее всего, это действительно так, потому что без российского паспорта на этих территориях жить тяжело. Но в любом случае там остаются те, кто не оформил паспорт РФ, но по каким-то причинам не уехал. И теперь основной вопрос, что с ними будет.

В теории к ним могут применить все средства, которые используют в отношении нелегально находящихся на территории РФ иностранцев: депортацию, предписание выехать из России или временный запрет на возвращение в РФ для тех, кто уедет добровольно. Кроме того, за нарушение сроков пребывания в РФ предусмотрен административный штраф до нескольких тысяч рублей, в зависимости от длительности нелегального пребывания.

Судя по всему, такие украинцы уже не смогут подать документы на получение российского паспорта или получить вид на жительство: для этого нужно легально находиться на территории РФ, что после 10 сентября уже неактуально. То есть им нужно как минимум выехать из России без санкций и вернуться через 90 дней, после чего подаваться на гражданство. В условиях жесткой фильтрации в Шереметьево въезжающих украинцев это выглядит пока практически нереальной схемой.

Впрочем, как все это будет осуществляться на практике, пока неизвестно. Обычно конкретные действия российских госструктур в работе с иностранцами регулируются отдельными приказами для ведомств. Они и будут определять в дальнейшем действия в отношении проживающих в РФ украинцев, которые не получили ни российских паспортов, ни вида на жительство.

Летом мы сообщали, что в России хотят расширить основания для лишения гражданства тех, кто получил его не по рождению.