Гражданин США Михаил Шуфутинский получил российский паспорт.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы со ссылкой на выписку из налоговой службы.

В 1981 году певец эмигрировал в США, но после отъезда периодически выступал в России, а окончательно вернулся на родину в 2003 году и с тех пор проживал в Москве по виду на жительство, при этом имея американский паспорт.

По информации СМИ, в 2022 году срок действия американского паспорта Шуфутинского истёк, и он не стал его продлевать. Поскольку артист окончательно обосновался в России, он решил получить российское гражданство. Судя по реестру налоговой, гражданство он получил в октябре 2022 года, а документ гражданина РФ ему вручили 24 августа 2025 года.

При этом еще за год до войны Шуфутинский говорил, что у него есть только паспорт США.

"В 1990 году я вернулся в Россию, но первые годы не был уверен, что останусь жить в России. Американское гражданство меня устраивало. Я ездил туда-сюда, с этим легче, когда есть американский паспорт. Почему не сделал второй паспорт? Это было как-то неправильно, нечестно считалось. Они в Америке не приветствуют двойное гражданство. Мне и предлагали российский паспорт, но я отказался. Но у меня есть постоянный вид на жительство", - заявил Шуфутинский.

