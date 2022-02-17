Государственная пограничная служба Украины предупредила, что не пустит российского певца Михаила Шуфутинского в Украину.

"У нас на данный момент достаточно оснований считать, что он неоднократно был в Крыму, на временно оккупированной территории, и при попытке его въезда в Украину, поскольку мы также видим, что на март анонсируется его выступление в Украине, пограничники обязательно проведут все необходимые мероприятия непосредственно в пункте пропуска. Если он явится для пересечения границы, и поскольку есть определенные подтверждения того, что он мог быть на оккупированной территории, у нас есть основания запретить ему въезд в Украину", - сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Напомним, что еще в конце ноября прошлого года Михаил Шуфутинский анонсировал свой концерт "За милых Дам, или 30 лет спустя" во Дворце спорта в Киеве, который был назначен на 8 марта 2022 года.

При этом билеты на концерт Шуфутинского выкупались целыми рядами, а их стоимость стартовала от 590 и заканчивалась 5990 гривнами. По всей видимости, певца собирались послушать семьями и коллективами.

Пограничная служба предупреждала Шуфутинского о запрете концертов в Киеве, сам же певец никак не прокомментировал возможный запрет на въезд в Украину.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, пустят ли в Украину Михаила Шуфутинского, на которого раскупили все VIP-билеты.

Кроме того, журналист Олеся Медведева в своем блоге "ЯсноПонятно" разбиралась, чем Шуфутинский не угодил украинским националистам.