Запрос "3 сентября", связанный с одноименной песней российского исполинителя Михаила Шуфутинского, вчера занял второе место в трендах поисковика Google по Украине.

Об этом свидетельствует статистика сервиса.

Больше украинцы искали только второй сезон американского мистического сериала "Уэнсдей" с Дженной Ортегой в главной роли.

Запрос "З сентября" был особенно популярен в Крыму, на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях, а также в Днепре, Харькове, Одессе и Николаеве.

"Третье сентября" ("Я календарь переверну…") — русская лирическая песня, впервые исполненная Михаилом Шуфутинским в 1993 году и вошедшая в 1994 году в его сольный альбом "Гуляй, душа". Автор музыки к ней — Игорь Крутой, автор текста — Игорь Николаев. В 2011 году появился связанный с песней мем, в результате чего она обрела повторную популярность. Песня стала визитной карточкой Шуфутинского и настоящим культурным феноменом.

Ранее мы писали о самых популярных запросах в Google за 2024 год. Среди лидеров запросов в Украине оказались "график отключений света", "Евро 2024", "Сырский" и "20 дней в Мариуполе". В покупках на первом месте были зарядные станции, вентиляторы, инверторы, а также айфон 16 и солнечные панели. Также пользователи интересовались терриконами и аббревиатурой МСЭК.

А в рейтинге поисковых запросов Google украинских пользователей за 2022 год наибольший рост показал запрос "карта воздушных тревог". Следом шли "новости Украины" и "Єпомощь". В топ-10 также попали запросы "Путин" и "Холостяк-2022".