Украинцы, проживающие в Великобритании, могут быть возвращены домой, если их страну признают безопасной.

Об этом заявила министр внутренних дел Британии Шабана Махмуд в интервью газете The Guardian.

По её словам, действующая для украинцев программа с самого начала была временной. Она напомнила, что это не классический статус беженца, а отдельная схема, по которой Лондон будет выполнять обязательства, но которая не предусматривает автоматического пути к постоянному проживанию.

По словам министра, Великобритания намерена перейти на датскую модель, при которой предоставление убежища не дает долговременных гарантий, а статус пересматривается регулярно. В Британии такие проверки будут проводить каждые два с половиной года, и путь к оседлости станет возможен только при долгосрочной работе и вкладе в экономику.

Махмуд также заявила, что большинство украинцев якобы сами рассчитывают вернуться домой после окончания войны.

Напомним, летом сообщалось, что Великобритания начала отказывать украинцам в предоставлении убежища, обосновывая это тем, что в Украине не везде война и можно переехать в безопасные регионы.

Подробнее о политике Лондона по поводу статуса беженцев для украинцев мы писали в отдельном материале.