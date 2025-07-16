Власти Великобритании отказывают украинцам в убежище, ссылаясь на "безопасность" нахождения в воюющей стране.

Об этом написала юрист Дайга Барздина, которая помогает украинским беженцам в Британии.

Она публикует формулировки отказов, которые присылают просителям убежища британские власти.

"Дети - гибкие. Возвращение в Украину с родителями обеспечит им эмоциональную стабильность. В западных регионах, таких как Тернополь, продолжают работать школы", - говорилось в одном письме отказа семье с ребёнком.

"Вы можете вернуться. Родители обеспечат всё необходимое", - ответили семье, у которой ребенок с аутизмом.

Также британские органы указывают на "безопасность" нахождения в ряде украинских регионов.

При этом Барздина отмечает, что сама Великобритания официально не рекомендует поездки британцам в эти "безопасные "области из-за риска обстрелов.

Она напоминает данные ВОЗ и UNICEF, что многие украинские дети страдают от тревожных расстройств, учёба прерывается из-за отключений света и обстрелов, доступ к медицинской помощи ограничен.

Напомним, в июне Великобритания начала отказывать украинцам в предоставлении убежища, обосновывая это тем, что в Украине не везде война и можно переехать в безопасные регионы.

Подробнее о политике Лондона по поводу статуса беженцев для украинцев мы писали в отдельном материале.