Тысячи украинских беженцев могут быть депортированы из Израиля уже к концу года.

Об этом сообщает израильская газета Haaretz со ссылкой на источники в правительстве и правозащитных организациях.

По информации издания, статус групповой защиты для граждан Украины, действующий с 2022 года и дающий право жить и работать в стране, истекает в декабре.

"Десятки тысяч украинских беженцев, проживающих в Израиле, могут лишиться своего статуса и подвергнуться депортации в конце декабря текущего года", — говорится в сообщении.

В настоящее время власти Израиля пока не приняли решения о его продлении. Кабинет министров несколько раз откладывал обсуждение вопроса о продлении статуса, несмотря на обращения общественных организаций.

Правозащитники предупредили, что без решения властей люди окажутся в неопределенном положении за несколько недель до истечения срока действия их документов.



Ранее мы писали, что украинцы, проживающие в Великобритании, могут быть возвращены домой, если их страну признают безопасной.

В Берлине также начали постепенно закрывать крупнейший центр для украинских беженцев, который расположен на территории бывшего аэропорта "Тегель".