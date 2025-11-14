Администрация президента США Дональда Трампа готовится депортировать многих украинцев на родину, а там военнообязанных мужчин могут мобилизовать.

Об этом сообщает The Washington Post.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что ей известно о "примерно 80 гражданах Украины", в отношении которых уже вынесены окончательные решения о высылке "в связи с нарушениями законодательства США". В настоящее время власти США готовят их маршрут, "учитывая отсутствие прямого международного воздушного сообщения с Украиной". Многих планируют отправить домой уже в понедельник.

По словам адвокатов, украинцев будут высылать военными рейсами в Польшу.

"США могут депортировать столько, сколько захотят. Мы найдём им достойное применение. Людям есть чем заняться", — на условиях анонимности сказал журналистам советник Зеленского.

Адвокаты обеспокоены, что украинцам не дают возможности оспорить высылку, хотя "депортированные будут принудительно призваны в армию и отправлены на фронт, где им грозит высокая вероятность гибели". Также сообщается об угрозе обстрелов, пыток и преследования.

Более того, многим депортируемым даже не дают возможности пройти обязательную процедуру собеседования о разумном страхе (reasonable fear interview), то есть заявить об опасениях в связи с возвращением в страну, где их может ждать фронт либо "преследование властей".

Ранее западные СМИ писали, что часть украинских беженцев приняли решение покинуть США и вернуться в Европу из-за ужесточения миграционной политики Дональда Трампа.

До этого сообщалось, что США настроены резко ужесточить правила въезда для россиян, белорусов и жителей десятков других стран.