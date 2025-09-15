Презиеднт США Дональд Трамп заявил о готовности ввести в Вашингтоне чрезвычайное положение и передать город под федеральное управление, то есть перевести столицу в прямое подчинение Белому дому.

Об этом американский лидер сообщил на странице в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, благодаря его вмешательству столица США "превратилась из одного из самых опасных и переполненных убийствами городов в США и даже в мире в один из самых безопасных всего за несколько недель".

При этом республиканец обвинил возглавляющую Вашингтон мэра-демократа в нежелании содействовать его политике высылки мигрантов из страны.

"Под давлением радикальных левых демократов мэр Мюриэл Баузер, которая годами возглавляла этот насильственный криминальный захват нашей столицы, сообщила федеральному правительству, что полиция округа больше не будет сотрудничать с иммиграционной полицией в удалении и переселении опасных нелегальных мигрантов. Если я позволю этому случиться, преступность вернётся с новой силой. Жителям и бизнесу Вашингтона: не волнуйтесь, я с вами и не позволю этому произойти. Я объявлю национальное чрезвычайное положение и если потребуется, введу федеральное управление", – написал Трамп.

Ранее Трамп высказывался за арест губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Также президент США анонсировал привлечение военных для депортационных мероприятий в Чикаго.