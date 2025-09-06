Президент США Дональд Трамп анонсировал продолжение мероприятий по выдворению мигрантов из страны.

Соответствующая публикация появилась в соцсети Трампа Truth Social.

На снимке, прикреплённом к сообщению, глава Белого дома представлен в форме вооружённых сил США в тёмных очках и чёрной шляпе. На заднем плане изображён город на побережье, за спиной Трампа - огонь и столб дыма. Со стороны высотной жилой застройки летят вертолёты.

"Люблю запах депортаций по утрам", - написал Трамп.

Это отсылка к фильму "Апокалипсис сегодня", где есть фраза "люблю запах напалма по утрам".

В своей публикации президент США пообещал городу Чикаго, что там скоро узнают смысл названия "министерство войны" в отношении Пентагона. С левого угла фотоколлаж украшен надписью "Чипокалипсис".

Видимо, таким образом Дональд Трамп намекает, что депортацией мигрантов из города Чикаго займутся военные с применением силы.

Напомним, ранее в Лос-Анджелесе и Техасе прошли митинги против депортации нелегалов из США.

Демонстранты запускали в полицейских петарды и сигнальные ракеты – силовики применяли светошумовые гранаты и перцовый газ, чтобы разогнать собравшихся.

Накануне Трамп переименовал Пентагон в Министерство войны и пообещал положить конец конфликту в Украине.