Анализируем итоги 1384-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продвигались под Северском, а также в районе Ямполя. Сейчас к югу от Северска в районе Выемки формируется "мешок".

На Краматорском направлении подтверждается усиление наступления российских войск, о котором уже писали украинские военные. В частности, ВСУ подорвали дамбу в селе Приволье севернее Бахмута, для того чтобы остановить продвижение РФ, сообщила 30 ОМБр.

Российские военные паблики также пишут о динамике в этом районе - в частности, о продвижении в районе села Пазено, неподалеку от Приволья.

Кроме того россияне продвинулись к югу от Константиновки.

Российское минобороны заявило сегодня о захвате села Червоное к северо-востоку от Константиновки. Украина этого не подтверждала. В перспективе это может выгдядеть как попытка россиян войти в город и на этом направлении (сейчас они вошли в Констаниновку с юго-востока).

По данным Deep State, российские войска также продвинулись в Мирнограде.

А украинские СМИ пишут, что ВСУ вывели войска с южных позиций под Покровском и Мирноградом, чтобы избежать окружения.

"Украинские подразделения осуществили маневр в районе Лисовки и Сухого Яра. Подразделения переместились на более выгодные позиции, чтобы не допустить потенциального окружения и выровнять фронт. Эта операция состоялась некоторое время назад и готовилась заранее", - сообщает военный источник.

Напомним, что угроза окружения остается для всей группировки в Мирнограде и окрестностях из-за узкого логистического коридора.

Россия сейчас захватывает территорию Украины самыми быстрыми темпами с начала войны, заявляет The Telegraph со ссылкой на американский Институт по изучению войны.

"Эти успехи, вероятно, помогут убедить Трампа в том, что мир должен быть заключен на условиях России, а отправка оружия и помощи Киеву — пустая трата времени", - пишет британская газета.

На выходных Россия нанесла новый массированный удар по украинской энергетике, после чего графики отключений света ужесточились - его стали отключать на 15-16 часов в сутки. Под прицелом оказалась в том числе Киевская область. Также под комбинированной атакой оказался Кременчуг. Прилеты были и на западе Украины.

Также Россия усиливает удары по железнодорожной инфраструктуре - на прошлой неделе РФ разбомбила вокзал и депо в Фастове Киевской области, а затем еще два дня подряд наносила по этому городу новые удары дронами.

В контексте налетов на Фастов военные эксперты пишут, что Россия сменила тактику ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Как пишет военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке, ранее Россия системно била по железным дорогам только на востоке Украины, а теперь переключилась на центр.

Кроме того он усматривает свою систему в ударах по складам "Новой почты", где горят в том числе отправления для украинских военных - например, каски и приборы ночного видения, которые теперь не поступят на фронт.

Также под прицелом находится и медицинская логистика: с ноября Россия атакует центральные распределительные базы, снабжающие больницы. После очередного удара 600 медучреждений остались без поставок.

Что происходит с переговорами?

Сегодня Владимир Зеленский полетел в Лондон, где провел встречу с "большой европейской тройкой" - Стармером, Макроном и Мерцем. Главная и единственная тема их обсуждений - план США по окончанию войны в Украине. Этот план Штаты, судя по всему, настойчиво требуют от Украины принять, включая согласие на вывод украинских войск из Донецкой области.

Чем, в завуалированной форме, уже выразили недовольство участники встречи в Лондоне. Так, Мерц заявил, что "скептически относится" к некоторым деталям в плане Вашингтона, а Макрон считает, что надо давить не на Киев, а на Москву, так как "российская экономика начинает страдать, особенно поле наших последних санкций".

Поездке Зеленского в Лондон предшествовали несколько раундов переговоров Украины и США во Флориде. Киев представляли секретарь СНБО Умеров и глава Генштаба Гнатов, а Вашингтон - спецпредставитель Трампа Уиткофф и зять президент Кушнер.

Бросилось в глаза, что на этих встречах не было госсекретаря Рубио, который, как пишет Daily Mail, отошел от украинской тематики, потому что не согласен с линией Уиткоффа-Кушнера на широкий учет требований Москвы. Такова версия Daily Mail, сам Рубио ее не подтверждал. Однако это не первый источник, который пишет, что госсекретарь - представитель более традиционной точки зрения на Россию, чем нынешняя переговорная группа.

Так или иначе, но Рубио на встречах не было, и весь процесс со стороны США на данный момент ведет другая команда, которая имеет прямые каналы связи с Кремлем - и, судя по всему, была довольно хорошо принята в Москве.

После визита к Путину на прошлой неделе, Уиткофф и Кушнер провели несколько встреч подряд с украинской делегацией. И в воскресенье состоялся длительный - двухчасовой - разговор Уиткоффа с Зеленским. Западные СМИ назвали разговор тяжелым и сложным, затем украинский президент это подтвердил в ходе своей поездки в Лондон.

Позже в интервью агентству Bloomberg Зеленский прямо заявил, что у Украины и США разногласия по поводу главного требования России - вывода ВСУ из Донбасса. Напомним, в первоначальных 28 пунктах Трампа США соглашались с этим требованием - и, судя по сообщениям СМИ, не отказываются от него и сейчас.

Также Украина, по словам Зеленского, настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности с западными союзниками, прежде всего со Штатами. Напомним, план Трампа предусматривал вынесение этого вопроса за пределы мирного соглашения с Россией и предлагал вступить в переговоры об этом после прекращения огня.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что европейцы убеждают Зеленского не соглашаться на мирный план Трампа без существенных гарантий безопасности от США, а также отказаться от вывода украинских войск из Донбасса. И пока украинский президент идет четко в рамках этой программы.

Еще один пункт, по котрому есть разногласия, озвучил спецпредставитель Трампа Келлог. По его словам, это статус Запорожской АЭС. Детальнее Келлог этой темы не раскрыл. В первоначальном плане Трампа, напомним, станцию должно было контролировать МАГАТЭ - при том, что поставки электроэнергии АЭС должна была поровну распределять между Украиной и Россией.

Неизвестно, кто именно что предлагает по АЭС. Но, когда этот вопрос всплывал в рамках предыдущих мирных планов, Украина настаивала, чтобы станцию передали ей.

Впрочем, пока этот вопрос находится в тени двух других, ключевых, спорных моментов - вывод войск из Донецкой области и гарантий безопасности.

При этом, как пишет Politico, Трамп продолжает настаивать на выводе войск и недоволен тем, что Зеленский от него отказывается.

О своем недовольстве Трамп говорит уже и публично. Сегодня он обвинил Зеленского в затягивании процесса. По его словам, предложение получило поддержку Москвы и украинской команды переговорщиков, но сам Зеленский его "не читал".

"Мы разговаривали с президентом Путиным, и мы общались с украинскими лидерами, включая Зеленского, президента Зеленского. И должен сказать, что я несколько разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это по состоянию на несколько часов назад. Его команда в восторге от этого, но он — нет. Россия с этим согласна. Россия, думаю, скорее хотела бы получить всю страну (Украину - Ред.), если так подумать. Но Россия, как я считаю, с этим согласна. Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, но он этого не читал", - сказал Трамп.

Судя по всему, эти же претензии Зеленский слышал уже и от Уиткоффа. И вчера, и сегодня президент повторил тезис, что из-за боязни прослушки ему нужно лично принять доклад Умерова об итогах переговоров с американцами - и пока этого не произойдет, никаких ответов Зеленский дать, по логике, и не сможет.

Однако, судя по информации о двухчасовой "тяжелой" беседе с Уиткоффом, украинский президент явно в курсе всех деталей соглашения, которое сейчас на столе. И срочный визит в Лондон был скорее всего вызван необходимостью проконсультироваться с европейскими партнерами о том, принимать условия Уиткоффа или нет.

В целом последние заявления Трампа и Зеленского указывают на то, что разногласия между Киевом и Вашингтоном по плану о завершении войны сохраняются серьёзные, и решений пока нет.

Насколько можно понять из заявления президента США, в итоговом плане осталось требование по выводу украинских войск со всей территории Донецкой области (раз Россия, по словам Трампа, на план соглашается). Но Украина, судя по всему, этот пункт принимать отказывается - при активной поддержке ряда европейских стран.

Похожая позиция, к слову, и у представителей Демпартии США. Ряд конгрессменов-демократов уже прямым текстом призывают Зеленского не соглашаться ни на какие уступки, а подождать еще год, когда состоятся довыборы в Конгресс и демократы могут взять под контроль Сенат или Палату представителей, попытавшись затем усилить давление на Трампа с целью продолжения и увеличения поддержки Украины.

С учетом того, что вывод украинских войск из Донецкой области одно из основных требований РФ, а США вряд ли предоставят гарантии безопасности высокого уровня, опасаясь втягивания в войну с Россией, тактика Зеленского и европейцев, с большой долей вероятности может привести к тупику в переговорах.

О тупике пишет и газета Politico. США в ходе переговоров с Украиной пытаются убедить ее вывести войска из Донбасса. Из-за этого переговоры "зашли в тупик", а Трамп недоволен Зеленским.

"В территориальном вопросе американцы настроены просто: Россия требует от Украины отказаться от территорий, а американцы продолжают думать, как это сделать. Американцы настаивают на том, что Украина должна уйти с Донбасса… так или иначе", - заявил высокопоставленный европейский чиновник.

Но Украина настаивает на заморозке по линии фронта.

Как мы уже писали, украинские власти могут пойти на уступки по Донбассу (и по другим вопросам) только при наступлении как минимум одного из трех условий:



- резкое ухудшение ситуации на фронте с угрозой его полного обвала,

- отсутствие гарантий продолжения финансирования Украины со стороны Европы в требуемых объемах (то есть, провал переговоров по репарационному кредиту),

- очень жесткое давление со стороны США.



Впрочем, из этих трех условий, быстрое воздействие на процесс может оказать только третье. По фронту – неизвестно произойдет ли резкое ухудшение ситуации в обозримом будущем. Даже если Украина не получит от Европы "репарационный кредит" (а пока перспективы у этого начинания крайне туманные), то какие-то деньги все ж таки европейцы выделят, пусть и в меньших объемах. И Киев сможет продолжать войну, сильно затянув пояса (хотя, безусловно, это приведет к росту в Украине настроений в пользу скорейшего завершения войны и, со временем, может побудить украинские власти к уступкам).

И лишь давление США, если оно будет происходить в жесткой форме, может в краткие сроки изменить позицию Банковой.

Но пока не факт, что Трамп готов такое давление применить, а не просто прекратит переговоры, дожидаясь, когда ситуация по войне создаст более удобные условия для их возобновления. То есть, по большому счету, сейчас практически все зависит от того, какое решение по этому вопросу примет Трамп.

Сын Трампа - Дональд Трамп-младший - уже допустил, что его отец может выйти из мирного процесса по Украине.

На вопрос о том, способен ли президент США отказаться от поддержки Киева, он ответил: "Думаю, он может. Что хорошо в моем отце, и что уникально в нем, так это то, что ты никогда не знаешь, что он собирается сделать. Он непредсказуем".

При этом он добавил, что не считает, что Украина будет "брошена", но отметил, что "американская общественность не желает бесконечных войн и дальнейшего финансирования военных усилий Украины".

О том, что Трамп, в случае отказа принимать свой план, скорее всего прекратит оказывать какую-либо поддержку Киеву, пишет и британская пресса.

Потери Украины и мобилизация

Суммарные потери России и Украины в войне превышают два миллиона человек, заявил на выходных спецпредставитель Трампа Келлог.

На форуме фонда Рейгана в Калифорнии Келлог напомнил, что СССР вышел из Афганистана, потеряв 18 тысяч военнослужащих, а США покинули Вьетнам после потери 58 тысяч.

"Россия и Украина, вместе взятые, потеряли более 2 млн человек. Подумайте об этом. Это ужасающие цифры", — сказал он.

Отметим, что озвученные Келлогом цифры коррелируются с недавно озвученными данными нардепа от "Батькивщины" Вадима Ивченко. Он заявлял, что Украина потеряла на фронте более полумиллиона погибшими и столько же ранеными. То есть в целом потери составили около миллиона.

Это в принципе "бьется" с цифрами, которые назвал представитель Трампа.

Украина этих данных не комментировала. Но, согласно последним озвученным официально цифрам, которые Зеленский приводил еще прошлой зимой, Украина потеряла погибшими 45 тысяч военных и 390 тысяч ранеными.

Впрочем, если бы потери были именно такими, то, вероятно, не было бы нужды в жесткой мобилизации, которую власти не намерены прекращать.

Причем в последние дни снова звучат голоса, что мобилизацию надо ужесточать.

Нардеп от фракции "Голос" Костенко заявил, что если принять теорию "нового общественного договора" о том, что служить должны только те, кто хочет, а те кто не хочет могут выехать за границу, то война будет проиграна, так как большинство людей добровольно на фронт не пойдет.

Кроме того он сказал, что если Украина победит в войне, то "памятники Зеленскому будут стоять на всех площадях". При этом он, однако, добавил, что для этого президент должен пойти на "непопулярные шаги" (в плане ужесточения мобилизации), на которые, как дает понять Костенко, Зеленский идти пока не хочет.

О том, что в Украине все активнее прокачивают тему "ужесточения мобилизации", которая может подразумевать, в том числе, и снижение мобилизационного возраста, мы писали еще в начале декабря. Тогда многие украинские военные паблики и эксперты заявляли о том, что ситуация на фронте становится все более катастрофической - и если в ближайшее время не предпринять "решительные меры", то Украину ждет стратегическое поражение.

Под этими мерами подразумевается прежде всего ужесточение мобилизации.

Однако пока Зеленский, похоже, на снижение мобилизационного возраста идти не хотят - особенно ввиду вероятного прекращения войны, что разморозит политический процесс в стране и вернет в повестку дня тему выборов, на которых у властей после очередного драконовского пакета мер по "бусификации" не будет никаких шансов.

Другой вопрос, если мирные инициативы провалятся, и война уйдет в 2026 год - в таком случае ужесточение мобилизации будет практически неизбежным.

Тем временем, омбудсмен Лубинец заявляет о подготовке россиянами в Украине очередного плана "Шатун" с протестами в крупных городах.

"Российские спецслужбы планируют расшатать ситуацию внутри Украины под видом якобы «мирных протестов». По имеющейся информации, вражеские спецслужбы планируют организовать ряд протестных акций в крупных городах юга и востока – Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве – а также в Киеве", - говорит Лубинец.

При том на протесты, по его словам, выходить будут, в том числе, матери военных - пленных и пропавших без вести.

"По замыслу России эти меры должны стать инструментом дестабилизации внутриполитической ситуации и создания давления на украинское военно-политическое руководство — особенно на фоне активных консультаций Украины и США относительно условий прекращения войны", - пишет Лубинец.

Отметим, что митинги родственников пропавших без вести и военнопленных проходят в Украине на протяжении последних лет регулярно и там часто звучат нелицеприятные для властей и командования ВСУ речи. Означает ли заявление Лубинца, что теперь эти все эти митинги будут рассматриваться как «спецоперация РФ», пока непонятно.