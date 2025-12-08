Франция отказалась вкладывать в репарационный кредит для Украины 18 млрд евро России, которые заморожены в ее коммерческих банках.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Французские чиновники сообщили изданию, что поддерживают идею такого кредита для Украины, но выступают против использования активов, находящихся в коммерческих банках, потому что такие банки имеют другие обязательства по контрактам в отличие от бельгийского депозитария Euroclear, где хранится основная часть замороженных активов в сумме 165 млрд евро.

Также Франция скрыла все детали о финансовых институтах, в которых хранятся российские активы, и об использовании полученных от них доходов из-за "конфиденциального характера" таких данных, однако, по оценкам, большая часть средств находится на счетах BNP Paribas.

Представитель Еврокомиссии Олоф Гилл в комментарии газете отметил, что обсуждение банковской информации так же деликатно, как публикация медицинских данных. По его словам, в зависимости от договоров частные банки могут быть обязаны выплачивать России проценты по этим средствам.

Ранее газета FT сообщала, что не только Бельгия, но и другие страны Европы опасаются использовать российские активы для репарационного кредита Украине.

Напомним, по данным СМИ, против конфискации российских активов выступают и США.