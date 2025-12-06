Трогать замороженные российские активы опасно и может вызвать ответные шаги Москвы.

Об этом заявила генеральный директор бельгийского фонда Euroclear Валери Урбен.

По ее словам, если Россия сочтет кредит Украине формой конфискации, она "не будет бездействовать".

Урбен пояснила, что ожидает правовых мер против Euroclear и возможного ареста активов, которые депозитарий хранит от имени своих клиентов в России.

Она добавила, что Москва может пойти дальше и использовать все бельгийские активы, находящиеся в России, как ответную меру. Отмечается, что эти активы стали "реальным козырем" в переговорах, поскольку их объем оценивается в 10–15% ВВП России.

На ее взгляд, сейчас лучше задействовать их в мирном процессе, а не рисковать, создавая сложные юридические схемы, которые могут лишить Запад возможности использовать эти активы как переговорный инструмент.

Напомним, в бельгийском фонде хранится около половины замороженных на Западе российских активов. Руководство ЕС предлагает конфисковать их для выдачи кредита Украине. Бельгия выступает против этого, чем блокирует выдачу кредита.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что не верит в победу Украины и опасается в случае конфискации замороженных в Евросоюзе российских активов аналогичных мер со стороны Москвы по отношению к бельгийским активам.

СМИ писали, что среди европейских стране не одна Бельгия считает недопустимым из-за серьезных рисков обеспечивать репарационный кредит Украине за счет замороженных российских активов.