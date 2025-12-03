Европейская комиссия представила свое предложение о выделении Украине репарационного кредита. Коллегия Еврокомиссии одобрила потенциальный кредит для Киева, что подразумевает экспроприацию замороженных российских активов.

Об этом сообщают западные СМИ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что использование активов РФ не требует компромисса всех стран Европейского Союза, а будет утверждаться квалифицированным большинством голосов. Однако 165 миллиардов евро активов, которые предлагается использовать в пользу Украины, хранятся в Бельгии, так что без её согласия сделать этого не удастся.

Еврокомиссия намерена запретить исполнение внутри Евросоюза решений иностранных судов, чтобы дать гарантию Бельгии против рисков.

По оценке Еврокомиссии, Украине нужно 135 миллиардов евро до конца 2027 года в случае продолжения боевых действий. 115 миллиардов евро предлагается потратить на оборонную промышленность Украины, 50 миллиардов евро на бюджетные нужды и еще 45 миллиардов - на погашение кредита G7, предоставленного Украине в 2024 году.

Репарационный кредит является частью более широкого финансового пакета стоимостью до 210 миллиардов евро, призванного поддержать Украину в ближайшие годы.

В качестве альтернативы использования активов РФ предлагается общий займ Евросоюза на 90 миллиардов евро.

Напомним, идея репарационного займа за счет замороженных российских активов родилась в ЕС в сентябре.

Сегодня еще до обнародования плана о выделении Украине репарационного кредита Бельгия отклонила его.