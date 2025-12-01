Министерство иностранных дел Бельгии призвало отказаться от экспроприации активов РФ и финансировать Киев с помощью "классического общеевропейского займа".

Об этом написал в соцсети X министр иностранных дел королевства Максим Прево.

"Лучший вариант быстро предоставить Украине финансовую помощь, которая ей нужна, - это классический общеевропейский займ. Это гораздо лучше, чем авантюра, которая не предоставляет ни необходимой юридической безопасности, ни устранения системных финансовых рисков. Ничего удивительного, что европейские страны не хотят брать на себя обязательства и разделять риски, к чему мы резонно призываем уже многие месяцы", - отметил министр.

Напомним, ряд стран Европы продвигает идею выдачи Украине так называемого репарационного кредита на 140 млрд евро за счет замороженных в ЕС российских активов. Бельгия, как крупнейший держатель этих активов, выступает против такого варианта.

В то же время в письме премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера в Еврокомиссию называются три условия для согласия на передачу российских активов Украине. Брюссель требует предоставить юридически обязывающие и безусловные гарантии по "репарационному" кредиту, распределить все возможные правовые риски между всеми странами Евросоюза, а также обеспечить участие в программе всех государств, на территории которых заморожены российские активы (чтобы кредит Украине обеспечивался в том числе этими активами).