Европейская комиссия заявила странам Евросоюза, что Украине на ближайшие два года войны нужно 135,7 млрд евро и европейцам придется самим искать деньги или брать совместный долг, если не удастся согласовать репарационный кредит за счет российских активов.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Деньги нужно найти быстро - до апреля 2026 года.

"Мы определили три основных варианта: поддержка, финансируемая государствами-членами посредством грантов, ограниченный регрессный кредит, финансируемый за счет заимствований Союза на финансовых рынках, или ограниченный регрессный кредит, привязанный к остаткам денежных средств иммобилизованных активов", — заявила глава Еврокмиссии Урсула фон дер Ляйен в письме, передает Reuters.

"Учитывая срочность ситуации, различную сложность вариантов и необходимость начать выплаты ко второму кварталу 2026 года, любой выбранный вариант может быть разработан как переходный и ограниченный по времени", — говорится в документе.

Фон дер Ляйен считает, что варианты можно комбинировать или применять последовательно. Безвозмездная поддержка и заимствования ЕС "могли бы служить промежуточными решениями" до тех пор, пока не будет принят новый долгосрочный бюджет блока, который вступит в силу в 2028 году и может послужить гарантией для кредитов, финансируемых ЕС.

Также в письме чиновница упоминает прогноз МВФ, согласно которому война может закончиться в следующем году.

"Масштаб дефицита финансирования Украины является значительным. Согласно предварительным прогнозам МВФ – при условии, что война завершится в конце 2026 года и уже с учетом всей поддержки, обещанной ЕС, государствами-членами и международными партнерами – Украина все равно столкнется с огромной нехваткой, которую невозможно преодолеть без привлечения нового финансирования", – написала фон дер Ляйен.

Напомним, против кредита за счет активов РФ выступает Бельгия - основной держатель средств. Также свое несогласие с его выделением высказывали Венгрия и Словакия.