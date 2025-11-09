Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не согласится на использование замороженных российских активов для выдачи репарационного кредита Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению Фицо, выдача такого кредита в 140 миллиардов евро будет означать затягивание войны.

"Словакия не будет участвовать в каких-либо юридических или финансовых схемах по изъятию замороженных активов, если эти средства будут потрачены на военные расходы в Украине. Мы хотим закончить войну или подогреваем ее? Мы собираемся предоставить Украине 140 миллиардов евро, чтобы война продолжалась. Что это значит? Что война продлится еще как минимум два года", - заявил словацкий премьер.

Ранее Европейская комиссия составила план, который позволит правительствам стран Европейского Союза использовать для поддержки Украины до 185 миллиардов евро – большую часть российских суверенных активов, которые сейчас заморожены в Европе, без их якобы конфискации, а виде так называемого "репарационного займа", который будет возвращен, если РФ выплатит репарации Киеву.

Напомним, против выдачи репарационного кредита выступает также и Бельгия.

В то же время Еврокомиссия рассматривает альтернативу репарационному кредиту для Украины. Чиновники изучают возможность покрыть дефицит финансирования Украины за счет средств от общего долга Евросоюза и двусторонних грантов стран сообщества.