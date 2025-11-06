Страны Евросоюза начали размораживать заблокированные резервы цетрабанка РФ.

Об этом сообщает российское государственное информагенство "РИА Новости" со ссылкой на финансовый источник в Брюсселе.

Издание утверждает, что теперь такие операции доступны в депозитариях ЕС без разрешения американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

По данным РБК, бельгийский депозитарий Euroclear уже приступил к разблокировке российских денег без лицензии OFAC. В пресс-службе Национального расчётного депозитария подтвердили, что получили от Euroclear разъяснения о порядке проведения таких операций.

Юрист компании NSP Law and Compliance Глеб Бойко рассказал, что уже известно о трёх успешных случаях разблокировки, осуществлённых разными брокерами. По его словам, механизм действий был согласован с Euroclear около полутора месяцев назад и стал новой практикой на рынке: теперь при отсутствии участия американских физических лиц или финансовых институтов достаточно бельгийской лицензии.

