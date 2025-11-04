Министерство финансов США исключило из санкционного списка белорусскую государственную авиакомпанию "Белавиа".

Решение опубликовано на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Ограничения сняты также с самолета Bombardier Challenger 850 с регистрационным номером EW-301PJ. Это бизнес-джет, на котором летают члены семьи президента Беларуси Александра Лукашенко и высокопоставленные чиновники правительства этой страны.

Минфин США также выдал временное разрешение на операции с тремя самолетами с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH. Они, как говорится в документе, связаны с Лукашенко или компанией "Славкалий", которые остаются под санкциями.

Напомним, что о снятии санкций на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в начале сентября заявил представитель президента США Джон Коул.

В свою очередь Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, которая позволяет проводить финансовые операции с белорусской авиакомпанией "Белавиа" и её "дочками".

