Европейская комиссия рассматривает альтернативу репарационному кредиту для Украины. Чиновники изучают возможность покрыть дефицит финансирования Украины за счет средств от общего долга Евросоюза и двусторонних грантов стран сообщества.

Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на источники.

По его данным, предложения будут изложены в документе, который направят государствам ЕС в ближайшие недели.

Издание добавляет, что заимствования ЕС станут дополнением к репарационному кредиту на 140 миллиардов евро, предполагающему использование замороженных российских активов, размещенных в бельгийском фонде Euroclear. Но хотя вариант репарационного кредита остается для Еврокомиссии приоритетным, он пока заблокирован Бельгией.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер уже предложил в качестве альтернативы использовать совместные заимствования, подчеркнув, что "в отличие от российских денег, с долгом хотя бы понятно, сколько, на сколько и кто отвечает".

Следующая встреча в ЕС, посвященная теме репарационного кредита, запланирована на 18-19 декабря.

По оценке МВФ, дефицит бюджета Украины на 2026–2027 годы составляет около 65 миллиардов долларов.

Вчера СМИ писали, что МВФ может приостановить выделение Украине финансовой помощи, если ЕС не согласует кредит в 140 миллиардов евро, обеспеченный замороженными российскими активами.

Ранее о том, что новые долги стран ЕС рассматриваются как альтернатива репарационному кредиту, сообщало издание Politico.