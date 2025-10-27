Странам Европейского Союза предложат набрать дополнительные долги для финансирования Украины, поскольку Бельгия заблокировала выдачу репарационного кредита под замороженные российские активы.

Об этом пишет Politico.

По данным источников, Европейская комиссия предлагает привлечь десятки миллиардов евро в виде совместного долга. Она презентует план коллективного займа странам объединения в ближайшие недели.

Однако эта идея среди европейских стран популярностью не пользуется, так как многие и без того перегружены долгами. Окончательное решение должно быть принято не позднее саммита ЕС 18 декабря.

"Перспектива того, что странам ЕС, многие из которых и без того имеют огромную задолженность, придётся ещё больше уйти в минус ради помощи Украине, заставит всех серьёзно задуматься. Киев столкнётся с серьёзными финансовыми трудностями к концу первого квартала 2026 года, если не получит новый денежный транш, и на данный момент Европа - единственный реалистичный вариант", - пишет издание.

Правда, некоторые дипломаты полагают, что идея занять деньги для помощи Украине - это только страшилка, чтобы заставить страны согласиться на фактическую конфискацию российских активов через репарационный кредит.

"Какой смысл обсуждать альтернативные решения? Этот [репарационный займ] - единственное, что у нас есть. И мы должны честно это признать", - сказал один из источников издания.

При этом Венгрия предлагает ЕС вообще отказаться от финансирования Украины.

Напомним, в сентябре бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европа обязана финансировать оборону Украины, даже если ей самой не будет хватать на поддержание социальных стандартов в области образования и здравоохранения.

Между тем Владимир Зеленский хочет, чтобы ЕС помогал Киеву не только финансами, но и передал свои ракеты "Томагавк".