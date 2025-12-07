Ситуация с американскими ракетами в Украине уже критическая.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос" и секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко.

По его словам, с поставками вооружений сейчас в целом складывается критическая ситуация.

При этом он поддержал принудительные формы мобилизации на территории Украины.

Нардеп заявил, что если принять теорию "нового общественного договора" о том, что служить должны только те, кто хочет, а те кто не хочет могут выехать за границу, то война будет проиграна, так как большинство людей добровольно на фронт не пойдет.

Кроме того он сказал, что если Украина победит в войне, то "памятники президенту Владимиру Зеленскому будут стоять на всех площадях". При этом он, однако, добавил, что для этого президент должен пойти на "непопулярные шаги" (в плане ужесточения мобилизации), на которые, как дает понять Костенко, Зеленский идти пока не хочет.

Ранее Костенко заявлял, что в ходе согласования мирного плана с американцами Украина должна "максимально тянуть время".

О том, что в Украине все активнее прокачивают тему "ужесточения мобилизации", которая может подразумевать, в том числе, и снижение мобилизационного возраста, мы писали в отдельном материале.

