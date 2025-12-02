В последнее время многие украинские военные паблики и эксперты заявляют о том, что ситуация на фронте становится все более катастрофической, и если в ближайшее время не предпринять "решительные меры", то Украину ждет стратегическое поражение.



Недавно эту мысль, в частности, высказал известный украинский волонтер, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, заявив, что на фронте происходит "стратегический кризис", который может привести к потере государственности. Главная проблема, по его словам, это нехватка солдат.

"На фронте происходит стратегический кризис. Силы обороны теряют позиции, отступают, и перспектив для изменения нет. Сейчас проваливаются батальонные участки обороны, потом начнут проваливаться целые бригады - пока не произойдет коллапс. Этот кризис по худшему сценарию приведет к потере государственности, в текущем сценарии - к тому, что фронт будет проходить по Днепру. Главное, чего не хватает фронту, - это людей", - сказал Чмут.

Но при этом, как правило, те, кто выступают с подобными заявлениями, не уточняют, какие именно "решительные меры" они предлагают предпринять, чтобы исправить ситуацию. Например, ситуацию с нехваткой людей на фронте.



Возможно, потому, что среди таких мер на одном из первых мест стоит снижение возраста мобилизация - тема крайне непопулярная в украинском обществе, о которой лишний раз вслух стараются не упоминать.



Власти постоянно отрицают такие намерения, а недавно даже разрешили выезд за границу парням 18-22 лет.



Однако, если война продолжится, то вопрос снижения возраста мобилизации встанет с высокой степенью вероятности уже не в самом отдаленном будущем.



И это также стоит учитывать при определении отношения к условиям завершения войны, которые сейчас предлагаются Украине.