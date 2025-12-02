Украина и США на встрече в воскресенье доработали проект мирного соглашения, согласованный в Женеве.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада украинской делегации, побывавшей на встрече с американской стороной в Майами.

"Рустем Умеров и участники переговоров во Флориде доложили об основных акцентах американской стороны в диалоге. Работа велась на основе женевского документа и этот документ был доработан", - написал Зеленский.

Глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов рассказал американцам о ситуации на фронте, разведка обсудила "перспективы реализации тех или иных шагов на фронте и проблематику обеспечения безопасности от российских ударов и срывов договоренностей в случае прекращения огня".

Также президент проинформировал украинскую делегацию о разговорах с европейскими лидерами и спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом, которые состоялись накануне в Париже. Он отметил, что россияне уже начали новые дезинформационные кампании в связи с подготовкой их встреч с американской стороной.

"Украинская разведка будет передавать партнерам имеющуюся у нас информацию о реальных намерениях России и её попытках использовать дипломатическую работу как прикрытие для смягчения санкций и блокирования важных коллективных европейских решений", - заявил президент.

Также он подчеркнул, что украинские дипломаты активно работают со всеми партнерами, чтобы европейские страны и другие участники "коалиции желающих" были вовлечены в разработку решений.

О ходе мирных переговоров мы писали в отдельном материале.