Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию, где активно обсуждал переговоры об урегулировании войны с разными сторонами.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его совам, он встретился с президентом страны Эмманюэлем Макроном.

"Несколько часов разговаривали с Эмманюэлем. Очень многие детали успели оценить. Больше внимания переговорам ради окончания войны, гарантиям безопасности. Мир должен стать действительно надежным. Война должна закончиться как можно быстрее," - написал Зеленский.

Также он сообщил о совместном разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

"Только вместе с Эмманюэлем Макроном – также Кир Стармер был на связи – говорили с Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом по итогам переговоров во Флориде. Важен бриф. Договорилось больше деталей обсудить лично – команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов", - говорится в сообщении.

По данным AFP, Зеленский может встретиться с Уиткоффом и Умеровым в Ирландии. Уиткофф залетит в Ирландию на дозаправку по дороге в Москву к президенту РФ Владимиру Путину.

Между тем Умеров сообщил, что с украинской делегацией уже покидает США и летит в Европу на встречу с Зеленским.

"За два очень продуктивных дня в США провели много часов встреч и переговоров. Нам удалось добиться значительного прогресса, хотя отдельные вопросы нуждаются в дальнейшей доработке. Готовим полный доклад и в ближайшее время представим его президенту лично во время встречи в Европе, куда вместе с переговорной группой уже отправляемся", - написал в своих соцсетях секретарь СНБО.

Напомним, ранее сегодня Зеленский заявил, что после переговоров в Майами украинской делегации с представителями США остались сложные вопросы, которые следует проработать.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на свои источники писали, что Украина сказала "нет" США по основным пунктам мирного плана: отказа от курса на вступление НАТО и вывода войск из Донбасса. Однако американские СМИ этого столь категорично не подтверждали.