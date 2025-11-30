В течение следующих нескольких дней в плоскости продолжающегося российско-украинского конфликта "многое может измениться".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Я говорил с Марком Рютте, и мы ещё будем разговаривать в ближайшие дни. Дни важные, и многое может измениться. Чрезвычайно эффективными будут именно общие мероприятия, общие позиции", – написал президент у себя в телеграм-канале.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом только в присутствии европейских партнёров Банковой.

Между тем западная пресса пишет, что США усилят давление на Зеленского для заключения мирного соглашения.

Война в Украине продолжается 1376-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 30 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы разбирались, почему был уволен Ермак, что происходит с Гуляйполем в Запорожской области и какой план мира США везут в Москву. Тем временем войска РФ нанесли удар по Вышгороду, в результате чего пострадал многоэтажный жилой дом. Погиб один человек, ещё шесть получили травмы.

