Вопрос линии прекращения огня был основным на вчерашних переговорах представителей Украины и США.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинские источники, которые назвали пятичасовую встречу сложной и напряжённой, но продуктивной.

По данным источников, после часа переговоров в расширенном составе число участников сократилось до трех официальных лиц с каждой стороны, а практически единственным вопросом осталась линия территориального контроля. С американской стороны присутствовали спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляли секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий.

После завершения этих переговоров Умеров провёл ещё одну встречу с Уиткоффом один на один, а затем позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы проинформировать о ходе переговоров. Ожидается, что сегодня он встретится с Зеленским в Париже и предоставит более подробный отчет.

Между тем телеканал CNN сообщил ещё один инсайд о переговорах: по его информации, на них обсуждали вариант, при котором Украина фактически потеряет возможность вступить в НАТО. Это может произойти за счет договоренностей, которые будут заключены напрямую между странами Альянса и Москвой.

"Украину никто не заставит официально, в юридическом смысле отказаться от этого стремления (в НАТО, что закреплено в украинской Конституции - Ред.)", - заявил источник телеканала.

По его словам, если США или союзники договорятся с Россией о гарантиях на двустороннем или многостороннем уровне, это не будет вовлекать Украину в процесс принятия решений. Но окончательного решения по этому "чувствительному компромиссу" еще нет, подчеркнул собеседник CNN.

CNN тоже написал, что переговоры коснулись спорного требования Москвы о выводе украинских войск из Донбасса.

"Идея передать контроль россиянам, что значительно ослабит оборону Украины, повысит вероятность дальнейшей потенциальной агрессии и существенно снизит возможности Украины, выходит за рамки рассмотрения", - заявил телеканалу неназванный источник (судя по контексту его слов, украинский).

При этом он отметил, что могут существовать варианты, которые позволят сохранить положения Конституции Украины и обеспечить ее безопасность. Что это за положения, он не уточнил.

Ранее СМИ писали, что Украина и США не смогли договориться о главных уловиях мирного плана на переговорах.

Между тем официальные заявления об их итогах крайне скупые и расплывчатые.