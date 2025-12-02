Администрация президента США Дональда Трампа "очень оптимистично" оценивает шансы на сделку с Украиной.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает корреспондент агентства AFP в Белом доме Дэнни Кемп.

В правительстве уверены, что в выходные американская и украинская делегации имели хорошие переговоры.

По словам Ливитт, переговорная команда США и президент "очень упорно работали над этими усилиями".

"У них были очень хорошие переговоры с украинцами на выходных, а специальный посланник Стив Уиткофф сейчас идет в Россию", — добавила она.

При этом Ливитт отметила, что в США надеются на скорейшее и окончательное завершение войны.

Напомним, по итогам переговоров американской и украинской делегаций во Флориде в вопросе территориальных уступок "прогресса нет".

Между тем Зеленский сообщил, что территориальный вопрос был самым сложным на переговорах с США. Только эта тема обсуждалась порядка шести с половиной часов.

