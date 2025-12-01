Территориальный вопрос был самым сложным на переговорах с США. Только эта тема обсуждалась порядка шести с половиной часов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после вчерашних украинско-американских переговоров во Флориде.

По словам главы государства, в настоящее время мирный план выглядит лучше, чем первоначальные 28 пунктов.

"Скажу откровенно, территориальный вопрос — самый сложный. Вопрос денег на восстановление — на мой взгляд, без присутствия европейских партнеров, это непросто и сложно, потому что деньги находятся в Европе. Мне кажется, это не очень справедливо. И вопрос гарантий безопасности, что очень важно, конкретно от Соединенных Штатов Америки, конкретно от Европы", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее сегодня Зеленский заявил, что после переговоров в Майами украинской делегации с представителями США остались сложные вопросы, которые следует проработать.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на свои источники писали, что Украина сказала "нет" США по основным пунктам мирного плана: отказа от курса на вступление НАТО и вывода войск из Донбасса. Однако американские СМИ этого столь категорично не подтверждали.