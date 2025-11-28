Специальные представители команды президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер заявят президенту РФ Владимиру Путину, что глава Белого дома Дональд Трамп готов признать контроль России над Крымом и другими захваченными территориями Украины ради заключения мирного соглашения.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Украина не должна будет этого делать.

"План признания территорий, нарушающий дипломатические традиции США, скорее всего, будет реализован, несмотря на опасения европейских союзников Украины", - говорится в статье.

"Многочисленные источники" издания предполагают, что американские предложения о признании территорий российскими остались частью стратегии, несмотря на договоренности с Украиной в Женеве.

При этом также ожидалось, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров на выходных полетят во Флориду, чтобы встретиться с официальными лицами США в резиденции Трампа Мар-а-Лаго.

Что это значит

Сообщение о том, что США готовы признать российскую юрисдикцию над захваченными и аннексированными территориями Украины в рамках мирного урегулирования, если оно соответствует действительности, говорит о том, что Вашингтон готов пойти на уступки Москве по одному из ключевых ее требований.

Причем это пересекается со вчерашними заявлениями Путина, который сказал, что ему важно не столько признание Украиной потери своей территорий (он считает, что это малореально в ближайшее время), сколько международное признание.

И хоть пока речь идет только о признании со стороны США, однако это открывает путь к тому, что аналогичные решения примут и многие другие страны. Как минимум – дружественные РФ. А недружественные (например, ЕС) будут относиться к аннексированным регионам как Америка после Второй мировой войны относилась к Прибалтике, которая юридически ее включение в состав СССР не признавала, но де-факто не оспаривала.

Отсюда же вытекает и вопрос санкций. Если Вашингтон официально признает российский контроль над захваченными территориями, значит, по сути, исчезнет основание для большинства антироссийских санкций, введенных США после аннексии Крыма.

Не факт, что они будут все сразу отменены, но юридическое признание позволит американскому бизнесу работать на захваченных территориях и торговать там с предприятиями (при наличии желания). А если американскому бизнесу можно, то и другим странами также. Таким образом, аннексия Россией части Украины будет "явочным порядком" легализована в мировой экономике – суда начнут заходить в порты, компании смогут продавать свою продукцию и т.д.

Наконец, если Украина попытается вернуть контроль над этими территориями военным путем, то, с точки зрения США и других стран, которые признают аннексию, это будет "агрессия против России".

Поэтому решение признать российскую юрисдикцию будет иметь огромные значение и последствия.

Однако, это только один из вопросов по возможному мирному соглашению. Есть и другие, по которым пока нет новостей о том, что стороны пришли к каким-либо компромиссам. Прежде всего – по выводу украинских войск из Донецкой области, чего требует Россия и против чего категорически выступают украинские власти.

Ожидалось, что на этой неделе в Киев убеждать Зеленского согласиться прилетит представитель Трампа Дрисколл. Позже появилась информация, что Ермак и Умеров должны лететь на выходных в Майо-Ларго в резиденцию Трампа для встречи с официальными лицами США.

Но у Ермака сегодня обыски. Ходят слухи, что ему готовят подозрение. А подозрение – это выбор меры пресечения (как правило – взятие под стражу). И, в таком случае, Ермак точно никуда не полетит.

Да и вообще пока еще не очень понятно, как сегодняшние события с обысками скажутся на переговорном процессе. Хотя, очевидно, что они в нем позиции Зеленского явно не усиливают.

Сегодня мы писали, что США передали России параметры согласованного с украинской делегацией в Женеве мирного плана, их обсудят на следующей неделе.

Напомним, сегодня к главе Офиса президента пришли с обысками НАБУ. О влиянии этого на мирные переговоры мы писали в отдельном материале.